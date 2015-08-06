上海等9城市获准内贸流通改革试点 支持电子商务企业拓展业务领域

路透北京8月6日 - 中国国务院日前批复上海等9个城市开展国内贸易流通体制改革发展综合试点，探索建立创新驱动的流通发展机制,支持电子商务企业拓展业务领域和范围，创新电子商务发展模式。

中国政府网周四刊登方案称，力争通过一年左右的探索，在流通创新发展促进机制、市场规制体系、基础设施发展模式、管理体制等方面形成一批可复制推广的经验和模式，为全国统一市场建设打好基础。需要出台法规规章的试点地区，试点时间可适当延长。

这九个城市分别为上海市、南京市、郑州市、广州市、成都市、厦门市、青岛市、黄石市和义乌市九个城市

方案要求探索建立流通基础设施发展模式。对于公益性农产品批发市场建设，通过多种形式建立投资保障、运营管理和监督管理机制，增强应对突发事件和市场异常波动的功能；对于微利经营的社区居民生活服务网点等设施，通过完善扶持政策，支持其加快发展；对于完全市场化的大型商场等设施，通过加强规划、建立预警机制和听证制度等，引导其合理布局、有序发展。

同时，探索健全统一高效的流通管理体制。加强行政垄断案件查处，建立打破地区封锁和行业垄断的长效机制，促进商品、要素自由流动和企业公平竞争。加大政府购买服务力度，适时推进药品流通领域改革等。（完）

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(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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