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国际财经 | 2017年 4月 26日 星期三 15:38 BJT

罗技第四季业绩强劲 欲借并购加速成长并扩至新领域

路透苏黎世4月26日 - 电脑周边产品生产商罗技(Logitech) (LOGN.S)的执行长Bracken Darrell周三称，该公司在寻求通过并购加速成长，并借以扩张至新的产品领域。罗技此前公布的第四季业绩结果超出预期。

“我们始终在寻找各种初创企业；我每周大约会见五位创业者，”Darrell告诉路透。

“我们的策略中确实包括这么一条，就是寻找能够加速或者差异化既有产品开发的领域。我们一般是在寻找小规模补强收购，但并不依赖于此。”

罗技为全球最大鼠标生产商。此前公布截至3月31日三个月净利增长52%，销售额增长15%至4.96亿美元，超出预期水准。

Baader Helvea的分析师称，罗技财年表现以强劲落幕。罗技股价周三开盘跳涨逾5%。(完)

(编译 刘秀红；审校 王洋)

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