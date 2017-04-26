罗技第四季业绩强劲 欲借并购加速成长并扩至新领域

路透苏黎世4月26日 - 电脑周边产品生产商罗技(Logitech) (LOGN.S)的执行长Bracken Darrell周三称，该公司在寻求通过并购加速成长，并借以扩张至新的产品领域。罗技此前公布的第四季业绩结果超出预期。