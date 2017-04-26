罗技第四季业绩强劲 欲借并购加速成长并扩至新领域

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透苏黎世4月26日 - 电脑周边产品生产商罗技(Logitech) (LOGN.S)的执行长Bracken Darrell周三称，该公司在寻求通过并购加速成长，并借以扩张至新的产品领域。罗技此前公布的第四季业绩结果超出预期。
“我们始终在寻找各种初创企业；我每周大约会见五位创业者，”Darrell告诉路透。
“我们的策略中确实包括这么一条，就是寻找能够加速或者差异化既有产品开发的领域。我们一般是在寻找小规模补强收购，但并不依赖于此。”
罗技为全球最大鼠标生产商。此前公布截至3月31日三个月净利增长52%，销售额增长15%至4.96亿美元，超出预期水准。
Baader Helvea的分析师称，罗技财年表现以强劲落幕。罗技股价周三开盘跳涨逾5%。(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。