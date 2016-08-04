英国警方称精神健康是伦敦袭击事件一大因素 不排除恐袭

路透伦敦8月4日 - 英国警方周四表示，稍早发生在伦敦中心区域的持刀袭击事件中精神健康是一个明显的因素，不过还不能排除恐怖主义动机。此次袭击事件造成一名妇女死亡，五人受伤。

警方在罗素广场逮捕了一名19岁的男子，此前他持刀袭击了一位60多岁的妇女，造成该名妇女当场死亡。

“初步迹象表明精神健康是这一事件的明显影响因素，这是调查的一条主线，”伦敦警方人士Mark Rowley对记者表示。

“当然目前阶段对犯罪动机我们应该保持开放的观点，所以恐怖主义动机也是我们调查的一个思路。”(完)