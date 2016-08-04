英国疑似精神病男子伦敦砍死一人伤五人 警方称不排除恐怖动机

英国首相发言人称有关“硬退欧”的媒体报导纯属臆测
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透8月4日 - 一名被怀疑有精神问题的男子在伦敦市中心持刀行凶，致使一名妇女死亡、五人受伤。警方称，这次袭击可能与恐怖主义有关联。
当地时间晚上10:33(2133 GMT)警方接到报警称，一名持刀男子在伦敦罗素广场(Russell Square)袭击路人。该广场距离2005年的自杀式袭击地点不远。
“初步迹象显示，精神问题是本案的一个重大因素，这是调查的一条主线，”伦敦警察厅助理处长Mark Rowley对路透表示。
“当然，目前这个阶段我们应当对动机保留开放式看法，因此恐怖主义动机仍是我们调查的一个方向，”Rowley表示。他是英国最资深的反恐警察。
警方在接到报警后的五分钟内到达现场，并在拘捕嫌犯时使用了泰瑟电击枪。嫌犯今年19岁。Rowley说，案件由凶杀组进行调查，反恐警官提供支持。
这名受伤妇女在现场接受救治，但不久被宣布死亡。Rowley说，其他五人正在接受治疗，其中包括一名妇女和四名男子。
路透的一名现场记者称，广场南部被警方隔离开。该广场位于伦敦大学区的核心地带。
路透记者称，袭击现场的人行道上搭起了法医帐篷。
伦敦的威胁等级仍为“严重”的次高水平，意味着发生袭击的“可能性非常高”。继欧洲其他国家发生一系列致命袭击事件之后，伦敦警方承诺将部署更多武装警察。
警方负责人和安全官员一再警告，伊斯兰国武装分子想对英国发动攻击。
伦敦警方周三称，将在首都增加600名武装警察，以防范袭击的威胁。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦/王洋)
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