伦敦银行业的单一市场准入战役转向欧洲官员

路透伦敦1月10日 - 在伦敦有大量业务的银行业者表示，他们将就英国退欧后保留单一市场准入的问题扩大游说欧洲官员，因为他们已经为说服英国政府费尽了心思。

自从七个月前英国公投决定退欧以来，银行业的重心放在向英国官员施压，以尽可能保留市场准入。根据数位金融服务业消息人士表示，他们与欧洲官员举行会议的次数较少。

但重心正在改变，因为在无数次的会议和研究报告后，银行业觉得快要找不出新论点。银行业表示，如果一切都没有明朗化，他们或许会在未来几个月开始把员工和营运撤出伦敦。

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周日表示，她无意保留“丝毫”欧盟成员国身份。这番谈话被一些人解读为，她对控制移民的支持，更甚于保留单一市场准入。

银行方面现计划开展新一轮游说，强调“硬退欧”对欧盟和英国可能造成的伤害。银行业已将法国政界人士、欧盟监管人士以及政府官员视为主要争取对象。

一名资深游说人士称，“英国战役现已结束，法国战役即将开始。”

为一家国际大银行服务的另一名资深游说人士则表示，今年他会在布鲁塞尔在以下人物身上下功夫：英国退欧事务欧盟首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)、巴尼尔的团队、以及帮助协调英国退欧谈判的比利时外交家Didier Seeuws。

还有一名游说人士称，他计划本月稍晚前往巴黎与法国政界人士以及监管人士会面。

英国的欧洲金融中心地位正逐渐成为退欧谈判的一个主要冲突点。部分欧洲政界人士认为，挑战英国对金融业主导地位的机会或将来临。

法国总统奥朗德等欧盟领导人曾表示想弱化英国对金融业的掌控，例如要求将获利丰厚的欧元清算业务搬到欧元区。

金融是英国最重要的产业，约占其经济产出的十分之一，是其商业税收收入的最大来源。(完)