伦敦银行业的单一市场准入战役转向欧洲官员

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透伦敦1月10日 - 在伦敦有大量业务的银行业者表示，他们将就英国退欧后保留单一市场准入的问题扩大游说欧洲官员，因为他们已经为说服英国政府费尽了心思。
自从七个月前英国公投决定退欧以来，银行业的重心放在向英国官员施压，以尽可能保留市场准入。根据数位金融服务业消息人士表示，他们与欧洲官员举行会议的次数较少。
但重心正在改变，因为在无数次的会议和研究报告后，银行业觉得快要找不出新论点。银行业表示，如果一切都没有明朗化，他们或许会在未来几个月开始把员工和营运撤出伦敦。
英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周日表示，她无意保留“丝毫”欧盟成员国身份。这番谈话被一些人解读为，她对控制移民的支持，更甚于保留单一市场准入。
银行方面现计划开展新一轮游说，强调“硬退欧”对欧盟和英国可能造成的伤害。银行业已将法国政界人士、欧盟监管人士以及政府官员视为主要争取对象。
一名资深游说人士称，“英国战役现已结束，法国战役即将开始。”
为一家国际大银行服务的另一名资深游说人士则表示，今年他会在布鲁塞尔在以下人物身上下功夫：英国退欧事务欧盟首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)、巴尼尔的团队、以及帮助协调英国退欧谈判的比利时外交家Didier Seeuws。
还有一名游说人士称，他计划本月稍晚前往巴黎与法国政界人士以及监管人士会面。
英国的欧洲金融中心地位正逐渐成为退欧谈判的一个主要冲突点。部分欧洲政界人士认为，挑战英国对金融业主导地位的机会或将来临。
法国总统奥朗德等欧盟领导人曾表示想弱化英国对金融业的掌控，例如要求将获利丰厚的欧元清算业务搬到欧元区。
金融是英国最重要的产业，约占其经济产出的十分之一，是其商业税收收入的最大来源。(完)
(编译 戴素萍/孙国玉；审校 张荻)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”