伦敦香港纽约房价领先全球 北京跻身前十--世邦魏理仕

路透上海12月17日 - 物业顾问--世邦魏理仕最新报告指出，在全球主要城市的住宅市场中，伦敦、香港和纽约的新建住宅售价排名前三，北京亦跻身前十；而中国的富裕人群正成为海外高房价城市的主要购房力量之一。

世邦魏理仕在其全球居住调查报告中指出，伦敦主要新建住宅以每平方尺3,380美元的平均售价领先全球，香港和纽约紧随其后，每平方尺平均售价分别为3,290美元及3,040美元。

悉尼和巴黎分列第四和第五位，每平方尺平均售价分别为2,030美元和1,860美元；同时，北京也以每平方尺1,070美元的均价，跻身前十。

从全球范围来看，近些年由于中国主要城市住宅市场相对饱和，中国买家已成为悉尼、纽约地区最大海外置业大军，且在伦敦住宅市场中也愈发活跃。

世邦魏理仕研究部中国区主管、执行董事陈仲伟指出，这些买家主要是中国的富裕人群，他们选择海外购房通常会考虑房产的所在地，包括该地是否有知名大学、强大的经济实力和世界级生活方式，而国外的生活品质和子女教育两大因素也会影响中国买家的置业决策，例如纽约、旧金山、温哥华和悉尼这类城市就比较热门。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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