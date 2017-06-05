伦敦桥袭击案其中一名袭击者带有爱尔兰身份证--RTE电视

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透都柏林6月5日 - 爱尔兰国有广播公司RTE周一引述爱尔兰警方消息人士称，周六晚间在伦敦桥附近袭击案中被击毙的三名袭击者中，其中一名带有爱尔兰身份证。
爱尔兰警方就此报导不予置评。
“英国警方在三名被击毙袭击者中的其中一人身上发现爱尔兰身份证，”RTE安全组记者Paul Reynolds在报导中称。(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。