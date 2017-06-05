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时事要闻 | 2017年 6月 5日 星期一 19:02 BJT

伦敦桥袭击案其中一名袭击者带有爱尔兰身份证--RTE电视

路透都柏林6月5日 - 爱尔兰国有广播公司RTE周一引述爱尔兰警方消息人士称，周六晚间在伦敦桥附近袭击案中被击毙的三名袭击者中，其中一名带有爱尔兰身份证。

爱尔兰警方就此报导不予置评。

“英国警方在三名被击毙袭击者中的其中一人身上发现爱尔兰身份证，”RTE安全组记者Paul Reynolds在报导中称。(完)

(编译 刘秀红；审校 王洋)
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