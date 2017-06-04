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时事要闻 | 2017年 6月 4日 星期日 12:34 BJT

伦敦袭击事件导致六名平民丧生 三名嫌犯被警方击毙

路透伦敦6月4日 - 英国警方表示，至少有六人在周六伦敦桥附近区域发生的袭击事件中丧生。

警方称，三名袭击者驾驶一辆汽车冲入伦敦桥上的行人当中，然后在博罗市场(Borough Market)刺伤人。

“武装警察随后迅速对三名男性嫌疑人作出英勇反击，袭击者最后在博罗市场中弹身亡，”英国国家反恐警察部门负责人Mark Rowley说。

“不幸的是，除了被警方击毙的三名袭击者外，还有六人丧生，”他说。

“警方在首次接警八分钟之内就击毙了嫌疑人。嫌犯当时穿着疑似炸弹背心，但后来证实并不是，”他指出。(完)

(编译 徐文焰；审校 李爽)
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