伦敦袭击事件导致六名平民丧生 三名嫌犯被警方击毙

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透伦敦6月4日 - 英国警方表示，至少有六人在周六伦敦桥附近区域发生的袭击事件中丧生。
警方称，三名袭击者驾驶一辆汽车冲入伦敦桥上的行人当中，然后在博罗市场(Borough Market)刺伤人。
“武装警察随后迅速对三名男性嫌疑人作出英勇反击，袭击者最后在博罗市场中弹身亡，”英国国家反恐警察部门负责人Mark Rowley说。
“不幸的是，除了被警方击毙的三名袭击者外，还有六人丧生，”他说。
“警方在首次接警八分钟之内就击毙了嫌疑人。嫌犯当时穿着疑似炸弹背心，但后来证实并不是，”他指出。(完)
(编译 徐文焰；审校 李爽)
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路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。