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时事要闻 | 2017年 6月 19日 星期一 08:47 BJT

英国伦敦发生汽车冲撞人群事件 造成人员伤亡

路透伦敦6月19日 - 英国警方称，据报伦敦北部发生汽车冲撞人群事件，造成了人员伤亡。警方正在进行处理。

伦敦警察厅说，有一人遭到逮捕。LBC电台称，据报一辆厢型车于伦敦芬斯伯里公园区域冲撞人群。(完)

(编译 李婷仪 审校 张荻)

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