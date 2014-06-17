《信报》：伦敦贯彻实用主义 中英关系经贸主导

6月17日社评 - 中国总理李克强出访伦敦，加强中英关系，两国将就核电、高铁、金融和高科技等领域签署逾40项合作协议，总值300多亿美元。在中英建立全面战略伙伴关系10周年、中英签署关于香港问题的联合声明30周年之际，李克强今次访问英国，相信可以为两国未来合作注入新动力；在中英关系得到强化的基础上，也有助中国推动中欧关系进一步发展。

据中国外交部披露的资料，李克强访英期间，中英签署的合作协议范围相当广泛，除经贸，还有金融、高科技和文教领域；也涉及讨论中国投资英方拟议中，接连英国北部和伦敦的高速铁路网、中方参与投资英国核电行业等，可见中英投资合作范畴和层次将继续扩大；透过加强经贸，支撑两国全面外交关系向前迈进。

值得一提，虽然中英的经济规模有明显差距，但伦敦作为全球最大的外滙交易中心，中国在人民币国际化进程中，的确需要得到英国的支持。李克强访英期间，将公布在伦敦成立人民币清算行，意味中国将进一步把人民币离岸业务分流到伦敦金融中心。由此来看，中英的经贸关系蕴含着浓厚的利益互补色彩，有助维持全面战略伙伴的长期关系。

李克强访英前夕，为英国媒体撰文，强调此行除了加强中英经贸合作外，还希望向英国呈现＂真正的中国＂，改善外间对中国的误解，因而也刻意提到，今年中国经济增长能够维持7.5%，以提振外国对中国发展的信心。然而无论如何，中国利用经济持续增长的影响力，试图在外交领域施加影响的技巧已愈来愈老练。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。