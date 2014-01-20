伦敦加速争当离岸人民币交易中心

* 伦敦等地争做离岸人民币中心

* 创纪录的债券发行、Ashmore取得中国投资执照以及ETF让伦敦更具竞争力

* 伦敦人民币外汇交易量大增，但债券发行脚步迟缓

* 如今散户直接取得中国大型股票的难度降低

路透伦敦1月17日 -经过两年不均衡的发展之后，伦敦在争取成为欧洲主要人民币离岸交易中心的道路上，看来正在不断取得长足进展，可望大大提振英国金融产业及整体经济。

中国去年底决定允许英国投资人直接使用人民币买进多达800亿元人民币(130亿美元)的中国股票、债券、基金及货币市场工具，使得英国成为亚洲以外第一个取得这类地位的国家。

中国银行上周亦在伦敦出售25亿元人民币(4.13亿美元)债券，这是伦敦有史以来最大规模的离岸人民币债券发行。

中国银行(英国)有限公司执行总裁方文建表示，无庸置疑的是，伦敦是欧洲主要的离岸人民币中心，今年会加速发展，不断增强自身优势。

中国过去五年已经放宽相关管制，以打造人民币成为国际贸易货币，并降低其对其他货币的依赖。人民币料将成为所谓的主要储备货币，意味着其将被其他国家央行所持有，且料将在2015年可以完全自由转换。

根据付款帐务机构Swift，人民币已在去年取代欧元成为第二大贸易融资货币，占整体市场比例从2012年初的1.9%上升至约8.7%，不过仍远低于美元的81%。

对于那些与中国金融联系比较紧密的国家，潜在回报料将非常可观。

首先，其可以进入全球第二大经济体的股票及债券市场，这两个市场的规模都在3-5万亿(兆)美元之间，且料将迅速成长。

其次，分析师预期资金将双向流动，因中国逐渐寻求将3.6万亿美元外汇储备当中的一部份拿来运用，同时计画让中国投资人更加易于通过人民币合格境内机构投资者(RQDII)机制来进入海外市场。

汇丰控股(HSBC)的欧洲人民币业务拓展主管Rongrong Huo表示，“到了2017年，中国对外投资料将成为全球第三大，所以每个人都想要分一杯羹。”

伦敦是全球最大外汇及债券交易中心和欧洲金融中心，而且是主要面向亚洲市场的汇丰(HSBA.L)及渣打银行(STAN.L)的总部所在地，这让伦敦在争取成为欧洲主要人民币离岸交易中心方面具有多重优势，但其他竞争者正紧追其后。

打算参与角力的卢森堡、巴黎、法兰克福及瑞士等欧洲竞争者也都具有自己的强项。德国和法国与中国之间的贸易规模要大于英国，而且德国是欧洲最大五个国家当中唯一一个使用人民币作为贸易融资工具的国家。

**伦敦抢占先机**

英国金融服务业在国内生产总值(GDP)中的比重约为8%，目前仍在努力从全球金融危机中复苏，因此从中国获得业务对于英国政府就变得特别重要。

2012年初，英国财政大臣欧思邦高调启动一个工作组，以推动伦敦的离岸人民币中心建设计划。这使伦敦抢在了其它欧洲竞争者的前面。

咨询机构Bourse Consult编写的报告周四显示，虽然2013年上半年伦敦的人民币外汇交易和贸易融资发展迅速，但人民币债券市场的发展却举步维艰。。

目前卢森堡在人民币债券、基金和贷款方面处于欧洲领先地位，其人民币存款规模为欧洲最大，而且有40只人民币债券在其交易所挂牌。

但卢森堡的投资者不能直接投资于中国，而且中国去年末决定允许英国投资者使用人民币最多可以直接购买800亿元人民币中国资产，可能使伦敦获得了优势。

该决定是中国一个试点计划的一部分，名为人民币合格境外机构投资者(RQFII)计划。

该计划旨在把主要离岸人民币市场从香港拓展至伦敦、台湾和新加坡等地，使全球各地通过贸易汇集起来的大量人民币资金能够再投资于中国大陆。

根据该计划，Ashmore(ASHM.L)本月成为首家获得RQFII执照的英国资产管理机构，将可以使用人民币投资于中国资产。此外，两家追踪中国股票的上市交易基金(ETF)也在伦敦上市。

此外，英国放宽了中资银行在伦敦设立分行的规定，两国央行去年也签署了人民币-英镑互换协议，也表明了促使伦敦成为离岸人民币中心的政治意愿。

由于其他国家也热切希望参与RQFII，伦敦的优势地位不大可能维持长久。

“至于谁将成为下一个，我认为可能会有大量游说...可能是美国人或德国人，”律师事务所Holman Fenwick Willan的合伙人Brian Gordon表示。(完)

(编译 张明钧/李春喜 审校 张涛)

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