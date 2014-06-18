伦敦证交所与中国银行及农业银行合作促进离岸人民币交易

中国国家统计局一季度经济运行情况发布会要点摘录
路透北京4月17日 - 中国国家统计局周一公布数据显示，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，略高于路透调查预估中值6.8%；环比则增长1.3%。
路透伦敦6月17日 - 伦敦证交所(LSE.L)周二表示，已与两家中国大型银行签订协议，发展英国离岸人民币业务。
伦敦证交所在声明稿中表示，通过与中国银行(601988.SS)的结盟，两家公司将为人民币计价的债券和上市交易基金(ETF)等商品设计清算和融资程序。
其并称，中国银行亦将努力成为伦敦证交所的会员。
另一份伦敦证交所与中国农业银行(601288.SS)签订的协议中，伦敦证交所将与农行合作，帮助促进中国企业透过该证交所的初级市场取得资金。(完)
(编译 戴素萍 审校 于春红)
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