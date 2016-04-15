伦敦证券交易所明年将推出中国企业全球存托凭证交易-消息

路透香港/上海4月15日 - 知情人士表示，伦敦证券交易所将在明年推出中国企业的全球存托凭证(GDR)交易，开启与上海证券交易所之间的合作。

这几位消息人士对路透表示，上交所上市公司可以通过GDR方式在伦敦市场交易，这可以作为伦交所与上交所正在研究的“沪伦通”的替代方式。后者由于技术难度而不大容易实行。

“以GDR作为开始，将是两家交易所加深联系的一个比较容易和直接的办法，”券商Rosenblatt Securities在伦敦的一位市场架构分析师Anish Puaar说。

“GDR挂牌可以让投资者更加方便地投资海外公司，避开借助直通交易所面临的复杂问题。伦交所已有这种模式的成功经验，特别是对俄罗斯企业，”Puaar说。

两位简要介绍情况的消息人士说，两家交易所尚未就GDR计划签署正式协议，但希望能在下半年完成。虽然协议签订后中国企业就可以发行GDR，但实际的发行将要视企业的需求而定。

伦交所(LSE)拒绝置评。上交所则尚未回覆置评请求。

**反应平平**

一位直接知悉内情的消息人士称，伦交所收到业界对沪伦通的反应是平平，因为两地有时差。

数位消息人士说，上海股市收盘时正值伦敦股市开盘，若是沪伦股市直接互联互通，那么所涉及的流动性、清算及结算问题既多且复杂。

“但若是以GDR的形式，就不会有两地直通所需面对的架构问题，”一位直接知悉讨论内情的人士说。

两位消息人士说这两家证交所也讨论到，让伦交所上市企业所发行的信托凭证在上交所挂牌及交易的可能性；不过双方都担心中国股市系以散户为主，这些投资人可能不会想买卖陌生的伦敦股票。

上述消息人士表示一个可能的选项是，在上交所挂牌逾60家在伦交所上市的中资企业GDR，但这个选项尚未有最终决定。(完)