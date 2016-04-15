伦敦证券交易所明年将推出中国企业全球存托凭证交易-消息

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港/上海4月15日 - 知情人士表示，伦敦证券交易所将在明年推出中国企业的全球存托凭证(GDR)交易，开启与上海证券交易所之间的合作。
这几位消息人士对路透表示，上交所上市公司可以通过GDR方式在伦敦市场交易，这可以作为伦交所与上交所正在研究的“沪伦通”的替代方式。后者由于技术难度而不大容易实行。
“以GDR作为开始，将是两家交易所加深联系的一个比较容易和直接的办法，”券商Rosenblatt Securities在伦敦的一位市场架构分析师Anish Puaar说。
“GDR挂牌可以让投资者更加方便地投资海外公司，避开借助直通交易所面临的复杂问题。伦交所已有这种模式的成功经验，特别是对俄罗斯企业，”Puaar说。
两位简要介绍情况的消息人士说，两家交易所尚未就GDR计划签署正式协议，但希望能在下半年完成。虽然协议签订后中国企业就可以发行GDR，但实际的发行将要视企业的需求而定。
伦交所(LSE)拒绝置评。上交所则尚未回覆置评请求。
**反应平平**
一位直接知悉内情的消息人士称，伦交所收到业界对沪伦通的反应是平平，因为两地有时差。
数位消息人士说，上海股市收盘时正值伦敦股市开盘，若是沪伦股市直接互联互通，那么所涉及的流动性、清算及结算问题既多且复杂。
“但若是以GDR的形式，就不会有两地直通所需面对的架构问题，”一位直接知悉讨论内情的人士说。
两位消息人士说这两家证交所也讨论到，让伦交所上市企业所发行的信托凭证在上交所挂牌及交易的可能性；不过双方都担心中国股市系以散户为主，这些投资人可能不会想买卖陌生的伦敦股票。
上述消息人士表示一个可能的选项是，在上交所挂牌逾60家在伦交所上市的中资企业GDR，但这个选项尚未有最终决定。(完)
(编译 郑茵/李婷仪 审校 张明钧/高琦)
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