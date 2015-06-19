伦交所正推动人民币GDR机制 让A股公司在伦敦上市--报载

路透上海6月19日 - 中国A股市场全球化进程提速，在沪港通及未来可能推出的深港通后，其他金融市场和机构也在关注中国金融市场开放的机会。伦敦证交所人士表示，对未来伦敦与A股市场可能的互联互通很感兴趣，但目前尚处于了解市场的阶段。伦交所方面目前正推动人民币GDR机制，让A股上市公司通过GDR的方式到伦敦上市。

中国证券报周五援引伦敦证交所人士表示，与A股市场的互联互通扩展到其他地理区域，等于在现有结构上又增加更复杂的一层结构，这一切都需要和政府、监管机构、客户进行充分沟通才能实现，要确保所做的一切满足各地政府的意愿和各地监管部门设立的条件。伦交所方面对此很感兴趣，目前尚处于了解市场的阶段。

相比于“沪伦通”，伦交所在推进与A股市场互联互通方面实际上走了另外一条路。为解决海外投资者不能直接在伦交所买入A股的问题，伦交所正与中方商讨建立一个人民币GDR的机制，让A股上市公司通过GDR的方式到伦敦上市。

所谓人民币GDR，是指将现有A股上市公司股票或即将发行的股票，通过境内银行托管、境外预托发行的方式在海外交易所上市及交易。存托凭证(DR)是企业在海外上市最常用的手段，比如多数在美国上市的中概股都是采用美国存托凭证（ADR）的方式。

伦交所表示，作为全球金融中心之一，伦敦处于有利的地理位置，能够很好地利用欧洲、美洲、亚洲之间的时差进行交易。目前伦交所正尽一切所能推动和支持中国的金融产品进入欧洲，在欧洲的市场交易，同时也努力将欧洲的产品推介到中国，增强中国资产管理机构对这些产品的了解。

资料显示，目前伦敦证券交易所的上市企业市值达到4万亿欧元，位居欧洲首位，日均成交量150亿欧元，同样位居欧洲第一。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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