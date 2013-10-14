伦敦金融业换新工作者的薪资涨15%--数据

标题新闻：截至4月11日当周美国货币市场基金资产减少34.6亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦10月14日 - 猎头公司Morgan McKinley的数据显示，9月在伦敦金融服务业找到新工作的员工薪资平均增加了15%。
“现有机构加大力度留住已经辞职的员工，进一步推高平均薪资涨幅，过去几个月涨幅在15-20%左右。”Morgan McKinley金融服务运营总监Hakan Enver表示。
Morgan McKinley伦敦就业追踪显示，9月伦敦金融服务业职位空缺为7,371个，较8月的6,804个增加8%。
Enver指出，结果反映了金融服务业的复苏。英国工商业联合会和普华永道的调查显示，英国金融企业乐观程度为近17年来最高，与Morgan McKinley的结果类似。
但是9月职位空缺仍远低于上年同期的9,072个。
数据还显示，积极寻找工作的人数增加了86%，反映英国商会季度经济调查中显示的经济状况改善。(完)
--编译：李富强 发稿：王燕焜
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美国劳工部周三公布：美国3月进口物价较前月下降0.2%，预估为下降0.2%，3月出口物价较前月上升0.2%，预估为上 升0.1%。 美国财政部周三公布，3月美国政府财政预算赤字1,760亿美元，因财政支出超过收入。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月)
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