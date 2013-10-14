伦敦金融业换新工作者的薪资涨15%--数据

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦10月14日 - 猎头公司Morgan McKinley的数据显示，9月在伦敦金融服务业找到新工作的员工薪资平均增加了15%。

“现有机构加大力度留住已经辞职的员工，进一步推高平均薪资涨幅，过去几个月涨幅在15-20%左右。”Morgan McKinley金融服务运营总监Hakan Enver表示。

Morgan McKinley伦敦就业追踪显示，9月伦敦金融服务业职位空缺为7,371个，较8月的6,804个增加8%。

Enver指出，结果反映了金融服务业的复苏。英国工商业联合会和普华永道的调查显示，英国金融企业乐观程度为近17年来最高，与Morgan McKinley的结果类似。

但是9月职位空缺仍远低于上年同期的9,072个。

数据还显示，积极寻找工作的人数增加了86%，反映英国商会季度经济调查中显示的经济状况改善。(完)