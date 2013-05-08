伦敦金融类岗位招聘4月增近五分之一--调查

路透伦敦5月7日 - 一份研究周二显示，随着银行业录得强劲业绩以及塞浦路斯银行业危机之后信心有一定回升，令雇主感到宽慰，4月伦敦金融区的工作岗位招聘增长了近五分之一。

猎头公司Astbury Marsden数据显示，上个月新增岗位超过2,600个，而3月为2,190个，当时塞浦路斯银行业危机打击招聘市场。

“那些忧虑情绪现在缓解了，受今年前三个月大量投行相对强劲的数字提振，雇主们感到谨慎乐观，”Astbury Marsden执行长Mark Cameron在一份声明中表示。

近几年伴随着大量银行业丑闻和挥之不去的衰退，伦敦银行和金融服务公司已砍去了数以千计的岗位。不过近期数据显示信心正在缓慢回升。

尽管4月数字较上年同期降低25%，但仍为2012年10月以来最高。(完)

(编译 石冠兰 审校 王丽鑫)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。