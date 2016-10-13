英国央行副总裁康利夫称伦敦金融业不太可能迁移至欧盟

路透伦敦10月12日 - 英国央行副总裁康利夫周三表示，在可见的未来，伦敦多数金融业不太可能迁移至欧盟地区，不过在英国退欧后部分金融活动可能转移至纽约。

如果英国退欧后无法确保充分的单一市场准入，法兰克福、巴黎、卢森堡与都柏林，都希望银行与其他金融企业能将业务迁移至它们的城市。

不过康利夫表示，伦敦金融城的金融区是一个综合的“生态系统”，是花费好些年才建立起来的。

“我们所称的伦敦...我认为无法在可见的未来在欧盟的某处加以复制，”康利夫对英国上议院的一个委员会表示。

不过纽约已有自己的生态系统与伦敦展开竞争。

“没错，有些当然会迁移(至纽约)，”康利夫说。

康利夫表示，银行业甚至可能认定将部分活动转移至欧洲大陆并不划算，那意味着它们得直接终止业务，让大家的选择都减少。(完)