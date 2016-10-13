英国央行副总裁康利夫称伦敦金融业不太可能迁移至欧盟

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦10月12日 - 英国央行副总裁康利夫周三表示，在可见的未来，伦敦多数金融业不太可能迁移至欧盟地区，不过在英国退欧后部分金融活动可能转移至纽约。
如果英国退欧后无法确保充分的单一市场准入，法兰克福、巴黎、卢森堡与都柏林，都希望银行与其他金融企业能将业务迁移至它们的城市。
不过康利夫表示，伦敦金融城的金融区是一个综合的“生态系统”，是花费好些年才建立起来的。
“我们所称的伦敦...我认为无法在可见的未来在欧盟的某处加以复制，”康利夫对英国上议院的一个委员会表示。
不过纽约已有自己的生态系统与伦敦展开竞争。
“没错，有些当然会迁移(至纽约)，”康利夫说。
康利夫表示，银行业甚至可能认定将部分活动转移至欧洲大陆并不划算，那意味着它们得直接终止业务，让大家的选择都减少。(完)
(编译 陈宗琦；审校 高琦)
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