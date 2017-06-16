英国伦敦公寓楼火灾死亡人数升至17 首相下令公开彻查原因

路透伦敦6月15日 - 英国首相特雷莎·梅周四承诺对伦敦大火事件进行公开调查。这场火灾吞没了一栋24层公寓大楼，至少有17人死亡，公众不禁要质疑政府，如何会让这样惨重的火灾发生。

“我很沉痛地证实，目前的死亡人数为17人，”伦敦警方负责人Stuart Cundy对记者表示。

他表示，预计这个数字还会上升。消防人员已营救出65人，但表示预计不会再发现生还者。当有人问死亡人数会不会超过100人时，Cundy说：“我希望不会到三位数。”

他表示，搜索工作可能要花数月时间，一些遇难者也许永远也辨认不出身份。37人仍在医院，其中17人伤势严重。

这是伦敦近30年来最严重的一次火灾，起火原因正在调查之中。但灾难的严重程度以及造成的震惊，在周四引来一片怒火和指责。

“现在，人们想要知道答案，这绝对无可厚非，因此我今天下令对这场灾难进行全面公开调查，”特雷莎·梅说。她周四视察现场并会见了应急部门人员。(完)