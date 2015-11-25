伦敦金融交易员的好日子不再 面临“真实世界”

路透伦敦11月24日（记者 Jamie McGeever） - 伦敦金融市场交易员一度被称为“宇宙大师”，盛宴看起来永远不会结束。

可是好日子已经过去了。随着银行削减支出、缩小业务规模，几千名被公众认为过去30年的大部分时间里生活在泡沫中的交易员现在被迫回到“真实世界”。

监管加强和迅速的技术进步同步而来，交易员们被更快、更廉价的电脑程序所取代。

各家银行在发布三季度业绩时进一步削减支出，伦敦金融城的昂贵交易员和交易平台受到了冲击。

“早先的日子非常好。团队很大，甚至有能放裤子的座位这种事。作为交易员，你会感觉即使今天表现不佳，明天还是全新的一天。上班是有趣的，我并不真的认为这是工作，”前外汇交易员Philip Rands说道。

Rands在1987年毕业后即加入日本住友，在欧洲和亚洲担任过多个职位，2000年成为首席交易员。此后他又从事了很多工作，2013年离开了金融业，因为工作更难找。

他现在从事商业LED照明进出口业务。

“我不是个典型的金融城人，但泡沫是存在的，这不是真实的世界。你会发现将你的技能用于真实世界是非常困难的，”47岁的Rands说道。

金融业游说组织TheCityUK称，尽管2009年以来伦敦金融服务业工作岗位数量在增加，但直接参与“证券交易”的工作岗位数量却在减少。

截至去年底，证券交易雇员数量为9,400人，较2009年的16,400人下滑42%。数据显示，同期金融服务业雇员总数增加17%至248,600人。

尽管没有可比数字，大部分人认为伦敦交易岗位数量的顶点与2007年金融服务业雇员数量的顶点重合，随后就发生了全球金融危机。

过去10年里的技术进步引发程序化交易大幅增加。国际清算银行的研究显示，目前主要的外汇交易平台EBS上程序化交易占交易量的比例约为70%，而2007年时比例只有30%左右。

各家银行的固定收益、外汇和商品业务（FICC）运营中的成本压力最为尖锐，因为金融危机后这方面的监管最为严格。一些银行甚至完全退出了其中的部分业务。

各家银行在固定收益市场中做市的能力和意愿都有所下降，因为他们现在被要求有更多资本和流动性，在资产负债表上留有资产的代价更高、风险更大。

金融业数据研究公司Coalition的数据显示，三季度伦敦前10大投行FICC前台雇员人数下降了3.5%，过去五年里下滑了近30%。

“程序化是对风险、监管力度加大和流动性下降的态度改变，这意味着交易员数量的减少，”主攻伦敦金融城招聘的律所Squire Patton Boggs合伙人Fraser Younson指出。“交易社区在变小。”

很少有人认为伦敦在短期内会失去世界主要金融中心的地位，即使英国在2017年底前投票退出欧盟。但伦敦金融城的规模可能下降。（完）