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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 20日 星期五 12:09 BJT

伦敦边境署决定奥运开幕前一天罢工

伦敦边境署工会组织周四宣布，他们将在下周奥运会开幕前一天罢工，到时会有成千上万来看这场体育盛会的游客延误，以此来威胁政府，抗议裁员、并要求提高待遇。英国公共与商业服务工会(PCS)表示，他们的成员们中包括签证官，均会在7月26日罢工，并从7月27日到8月20日期间拒绝一切加班。

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