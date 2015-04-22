伦敦房价高企 催生“租房一代”

“租房一代”指的是因伦敦房价高企买不起房的人。这个问题已经成为英国大选的热门话题。高房价正改变房屋市场格局。英国国家统计局数据显示，去年伦敦有三分之一的家庭租房住，该比例是10年前的两倍。一项调查显示，现在英国有超过一半的年轻人表示，根本不打算存钱买房。路透