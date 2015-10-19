焦点：伦敦金市着手改革 中国拟推新产品攫取流动性及影响力

图为香港一家金店的销售人员在与客户交谈。 REUTERS/Bobby Yip

路透维也纳10月19日 - 随着伦敦金市迈入下一阶段的改革，急迫感至关重要，因为包括大宗商品消费大国中国等竞争对手，都准备推出新产品来攫取流动性及全球影响力。

由于金价持续处于低位，全球流动性正在萎缩当中，市场则仍在奋力摆脱两年前崩跌的影响。受挫的投资人大都远离；同时交易台的规模也变小了。

伦敦在定价机制改革后，正在重新检视黄金的交易方式。

与此同时，全球最大的黄金消费国和生产国--中国，则致力于成为黄金定价国，希望在2015年底前推出以人民币计价的指标金价，此举将可打败其他对手增加市场份额的努力。

“有太多的既得利益，而中国可能赢得大奖，因为其企图影响大宗商品的价格，”一资深伦敦交易商在今年于维也纳举行的黄金行业年会开幕时表示。

伦敦金属交易所(LME)执行长Garry Jones上月表示，LME正在与黄金产业展开磋商，讨论推出贵金属衍生品。

消息人士5月向路透称，芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)亦开发面向伦敦客户的欧洲黄金期货合约，这将直接挑战伦敦的传统现货市场。

由于有必要提高每年交易规模达5万亿(兆)美元的店头交易市场的透明度、获利能力和流动性，伦敦金银市场协会(LBMA)正式邀请多个交易所和高科技公司竞标黄金交易所或清算平台等服务。

扩大监管审查已迫使贵金属定价方式改变，不过并未强制要求中央清算，但业内承认未来将有更大变化。

“中央清算是未来的趋势，因为许多业者撤出，剩下的交易对手很少，经纪商更难获得信用额度，”一家欧系银行的黄金交易部主管称。

由于大宗商品价格重挫以及获利缩减，包括德意志银行和三井在内的银行及经纪商已经撤离伦敦金市。

“一些参与者不想再继续了。这种趋势可不是好消息，”BullionVault研究部门主管Adrian Ash称。

“市场需要做市商，越多越好。参与者减少，就有可能导致竞争变弱、价差扩大且成交量降低。”

同时，欧洲交易商认为，如果推动人民币实现自由兑换的进程加速，中国通过上海黄金交易所推出人民币计价指标金价的计划将成行。

“中国已经在吸纳流动性离开伦敦市场，并且将尽全力继续这样做，”另一位交易商表示。

上海黄金交易所去年启动黄金交易国际板，首次允许外资从事人民币计价黄金合约的交易。(完)