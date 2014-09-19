至少15家机构争取管理伦敦金定价新机制--消息

路透伦敦9月18日 - 两位知情人士表示，至少有15家公司已经表示有意取代百年历史的旧有伦敦金基准机制；新体系料在2014年底就绪。

伦敦金银市场协会(LBMA)以及目前通过电话会议管理定价机制的四家银行本月稍早表示，他们将在10月宣布新的管理者，但这个程序可能耗时更长。

LBMA本月向市场参与者发起意见征询，其中包括央行、矿业公司以及冶炼企业，以评估市场参与者希望如何定价。LBMA还将在10月举行座谈会讨论入围提案。

银行业者原本希望作成的一个改变是，任命一名独立主席来监管现有定盘价，主要是为了遵从新规。

但一位消息人士称，这项尝试已经放弃，因为市场开始倾向采取不需要独立主席的电子化解决方案。

芝加哥商业交易所(CME)7月时率先证实，有意申请管理黄金定盘价。

伦敦金属交易所(LME)、麦格劳-希尔(McGraw Hill)MHFI.N旗下数据提供商普氏(Platts)，以及黄金经纪商Autilla也表示，正在与金市沟通交流，但拒绝评论是否已经提交正式申请。

另一消息人士称，美国衍生品交易所--洲际交易所(ICE)(ICE.N)可能提出了申请。该机构拒绝置评。(完)

(编译 朱晓军；审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。