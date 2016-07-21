港交所CEO称伦港通需要与欧盟讨论 英国脱欧带来不确定性

路透香港7月20日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)行政总裁李小加周三称，伦港通的实施需要香港、伦敦与欧盟三地市场的监管机构讨论，英国脱欧后港交所如何与欧盟监管机构跟进出现了新的不确定性。

李小加在其网志中表示，“我们目前正在等待政策进一步明朗，再做下一步推进。”

港交所去年开始筹备的伦港通，更直接连接LME（伦敦金属交易所）与香港期货交易所，计划初步将集中于买卖及结算LME产品，为内地合格境内个人投资者（QDII2）参与LME市场提供便利。

英国公投的结果给全球金融市场都带来了不小的震动，未来英国如何脱欧、何时脱欧目前还存在很大的不确定性。

李小加指出，英国离开欧盟，对港交所旗下LME的影响比较有限，因为LME的金属交易是全球性的，且交易基本以美元计价，因此有信心维持LME系统和市场的正常运作。

此外，英国脱欧亦不会影响港交所实施其他的商品战略。

“我们目前正积极争取在内地设立LME认证的交割库，以降低内地实体企业参与国际金属交易的成本，服务实体经济，”他说，“也正在积极推进前海大宗商品现货交易平台的建设，促进内地大宗商品市场的实体化。”（完）

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