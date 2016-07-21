港交所CEO称伦港通需要与欧盟讨论 英国脱欧带来不确定性

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透香港7月20日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)行政总裁李小加周三称，伦港通的实施需要香港、伦敦与欧盟三地市场的监管机构讨论，英国脱欧后港交所如何与欧盟监管机构跟进出现了新的不确定性。
李小加在其网志中表示，“我们目前正在等待政策进一步明朗，再做下一步推进。”
港交所去年开始筹备的伦港通，更直接连接LME（伦敦金属交易所）与香港期货交易所，计划初步将集中于买卖及结算LME产品，为内地合格境内个人投资者（QDII2）参与LME市场提供便利。
英国公投的结果给全球金融市场都带来了不小的震动，未来英国如何脱欧、何时脱欧目前还存在很大的不确定性。
李小加指出，英国离开欧盟，对港交所旗下LME的影响比较有限，因为LME的金属交易是全球性的，且交易基本以美元计价，因此有信心维持LME系统和市场的正常运作。
此外，英国脱欧亦不会影响港交所实施其他的商品战略。
“我们目前正积极争取在内地设立LME认证的交割库，以降低内地实体企业参与国际金属交易的成本，服务实体经济，”他说，“也正在积极推进前海大宗商品现货交易平台的建设，促进内地大宗商品市场的实体化。”（完）
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(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。