焦点：现在买伦敦的房子 能享受“退欧折扣”

路透伦敦8月15日 - 房价降了将近20%，再加上英镑贬值，创造了以“退欧折扣”便宜买入伦敦市中心一些最贵房子的机会--前提是如果你有几百万英镑闲钱的话。

公投退欧之后，英国房地产市场是率先遭受到不确定性打击的领域之一，甚至一度出现规模逾180亿英镑的商业地产基金被迫冻结的情形。

然而，一些海外的有钱人看到了这个机遇。

一位加拿大买家在公投退欧后两周，以1,150万英镑买入了一栋七卧五卫并附游泳池的房子，若计入英镑贬值逾10%的影响，实际购买价比挂牌价1,400万英镑低出了约三分之一。

经手这笔交易的地产顾问Charles McDowell说，这栋房子位于伦敦西区黄金地段荷兰公园一带，出售前在市面上挂牌了八个月。

“他们认为自己买到了一栋好房子，这是最重要的，还觉得是以打折价买入的，与两年前的价格相比，这铁定便宜了不少，”McDowell对路透记者表示。

据独立房地产谘询公司莱坊，在退欧公投举行前，伦敦市中心黄金地段的房价就已经开始下跌了，部分原因是2014年12月高端物业交易印花税上调，以及今年4月第二套房和“买来出租”房屋交易印花税上调。

莱坊称，在公投过后的7月，伦敦市中心黄金地段--从西区的荷兰公园和骑士桥到东区伦敦城一带--的房价下滑了1.5%，创近七年最大跌幅。

“自公投以来，由于政治经济形势的不确定性，许多买家要求价格打折，”莱坊的伦敦住宅研究主管Tom Bill说。

**不确定性是毒药**

覆盖公投后期间的官方经济数据公布的还不太多，而对于英国退欧将对经济有何影响看法分歧，有人认为将衰退，有人却认为英镑贬值反而是出口商、零售商及酒店的好机会。

英国国家统计局(ONS)7月公布的最新数据，伦敦房价在至5月为止的一年中，涨幅将近14%。

然而，根据房地产网站Rightmove周一数据显示，7月10日至8月6日之间，卖方开价与上月相比下滑1.2%，其中降幅最大的是伦敦地区，跌幅为2.6%。

“对市场来说不确定性通常是毒药，所以你将见到人们开始观望结果，”分析师Fionnuala Earley对路透说。

夏季一般来说是房屋交易淡季，但国际房地产机构Savills (SVS.L)的住宅研究主管Susan Emmett对路透说，她预期需求直至秋季都将较少。

**市场放缓**

英国4月起购置第二套房及买来出租的房产需多付3%印花税，因此许多人今年提早购房，使得4月后的几个月市场出现滑坡，而此时也正好是在公投之前。

其实英国早在2014年12月印花税调整后，购置价值93.7万英镑以上房地产就需支付更高的税。

据瑞银集团(UBS)整理的数据，2015年下半年在伦敦主要房地产网站上列出的约有8万户房屋，其中半数已获得出价。

此后待售房屋数量上升，根据可获得的最新数据，到7月中达到近10万户，但仅有三分之一已经获得出价。

“我们认为，这暗示市场放缓，是在公投前就出现了，”瑞银分析师Mark Fielding说。“这股趋势在高价房产中尤其明显。”

侧重伦敦的房地产经纪商Foxtons(FOXT.L)称，今年上半年该公司出售与出租房屋数量减少一成，是英退公投造成。

该公司预计上半年获利锐减42%，并表示可能要到2017年才会复苏。

McDowell表示，英退后伦敦黄金地段房地产市场的不安状态已开始减退，但称由于汇率不利因素，部分外国业主不愿出售给英国买家。

“我们还碰到一些卖方说...不希望现在出售，因为...英镑太弱，而他们是外国人，不想要英镑，”他说。(完)