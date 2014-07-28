伦敦银定盘价设定银行在美国被控涉嫌操纵价格

路透纽约7月25日 - 在周五提起的一宗诉讼中，参与设定伦敦银定盘价的三家银行被指控涉嫌操纵价格。这几家银行是德意志银行(DBKGn.DE)、加拿大丰业银行(BNS.TO)和汇丰控股(HSBC)(HSBA.L)。

华盛顿居民J. Scott Nicholson向美国纽约地区法院提起的诉讼，指控上述银行自2007年1月以来操纵实货银市和纽约商品期货交易所(COMEX)期银市场。

Nicholson正在寻求让这起诉讼成为集体诉讼。

德意志银行和汇丰拒绝评论。加拿大丰业银行未能立即评论。

在这起诉讼之前，从3月以来有一系列的诉讼指控设定伦敦市场指标金价的五家银行被涉嫌操纵金价。这些银行是法国兴业银行 (SOGN.PA)、德意志银行、巴克莱银行 (BARC.L)、加拿大丰业银行和汇丰控股。这些银行均否认指控。

Nicholson提起的诉讼，首次把矛头对准银定盘价，不过银价最近几年波动剧烈，监管与法律当局对于该市场也很关注。

在一场为时五年的调查中，美国商品期货交易委员会(CFTC)调查了关于一些全球大型银行扭曲期银价格的指控。

CFTC未发现不法证据，去年9月放弃了调查。一起包含类似指控的耗时较长的反垄断诉讼，上月底被一家联邦上诉法院驳回。

几家银行通过电话会议，每日设定伦敦银定盘价。(完)

(编译 张涛；审校 戴素萍)

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