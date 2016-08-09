伦敦金融城7月写字楼资本值受英退欧拖累跌6.1%--世邦魏理仕

路透伦敦8月9日 - 地产公司世邦魏理仕(CBRE)(CBG.N)周一称，伦敦金融城7月写字楼资本值较前月下跌6.1%，受英国公投退出欧盟拖累。

世邦魏理仕在其月度英国商业地产指数报告中称，7月伦敦市中心及英国其他地区的写字楼资本值下跌4.1%；英国整体商业地产价值下滑3.3%，较上年同期则微增0.4%。

“我们始终预测资本值增长会在2016年某个时点动摇，因为全球经济不确定性导致大家置疑...前几年的强劲增长能持续更长时间的预期，”世邦魏理仕研究主管Miles Gibson在一份声明中称。

“英国公投退欧现已令上述预期破灭，不过这也仅仅是其中一个推动因素，并非唯一。”

上个月有多家资产管理公司暂停英国商业地产基金交易，因为英国公投退欧令散户投资者感到恐慌，纷纷从这种流动性不足的资产类别中撤资。

另外一些基金管理公司则下调了他们的基金价值，不过有些此后又回调了一定幅度。

世邦魏理仕称，7月商业租金增幅降至零，6月为0.2%。(完)