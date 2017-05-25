伦敦金银市场协会推出贵金属市场行为准则

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透伦敦5月25日 - 伦敦金银市场协会(LBMA)周四称，正在公布一项行为准则，旨在增强对伦敦黄金市场的信心。
LBMA发布公告称，该准则制定了道德、治理、合规和风险管理、信息共享和业务行为等方面的典范实务。
“该准则是在市场全面提高信任、一致性和透明度的重要一步，”LBMA主席费希尔在公告中称。
LBMA说，旗下超过140家会员将必须对行为准则签署承诺声明。2018年6月起开始将强制实施。
“会员将有一段12个月的时间提出遵守准则情况。若做不到可能会导致会员身份被暂停或撤销，”LBMA的一位发言人说。(完
(编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。