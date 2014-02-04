伦铜恐将创下近40年最长连跌

亚洲股市持稳但日股表现突出 美元重拾动能
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
路透悉尼2月4日 -期铜周二连续第10个交易日下跌，可能创下近40年最长连跌势头，因美国制造业数据欠佳引发需求疑虑，并进一步打压已然因中国增长放缓而受挫的市场信心。
0733GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约小跌0.1%，报每吨7,028美元。盘中稍早一度触及7,016美元，为12月4日以来低位。自1月21日以来累计下挫4.2%。
据路透数据，铜价可能将创37年来最长连跌。
期铝则小涨0.2%至1,680美元，但铝价周一触及四年半新低1,671.25美元，受庞大的全球供应过剩打压。
“宏观基本面因素也打压大宗商品市场的人气，铝价恐面临艰困期。”经纪商Triland在报告中称。(完)
(编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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