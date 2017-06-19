汽车冲撞英国清真寺出来的礼拜者 数人受伤--目击者（更新版）

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路透伦敦6月19日 - 目击者称，一辆厢型车周一冲向从北伦敦一座清真寺出来的礼拜者，造成多人受伤，英国警方称此为“重大事件”。

英国穆斯林协会(Muslim Council of Britain)表示，当人们从芬斯伯里公园清真寺出来时，汽车撞向他们。这是英国最大的清真寺之一。这次袭击发生在穆斯林斋月期间，此时人们在晚上参加祈祷。

据太阳报，两名礼拜者恐怕已在这次事件中遇害。但该报道未能立即得到证实。

警方表示，周日刚过2320GMT，有人报警称伦敦芬斯伯里公园附近的七姐妹路(Seven Sisters Road)上发生汽车冲撞行人事件。警方称，多人受伤，有一人已被逮捕。

“从窗口，我开始听到很多叫喊和尖叫声，外面一片混乱...每个人都在喊：‘一辆厢型车撞人了，一辆厢型车撞人了，’”住在现场对面的一名女士告诉英国广播公司(BBC)。

英国旗帜晚报引述几位目击者的言论称，看到一名男子从厢型车上跳下来，并且刺伤了至少一人。路透无法立即证实该报道的确切性。

在这起事件发生前的几个月里，伦敦已经遭到数起归咎于伊斯兰武装份子的袭击，最近的一起就发生在两周前，当时有三名男子驾车冲向伦敦桥上的人行道，并对附近餐馆和酒吧的行人挥刀，造成八人死亡。

一位目击者对CNN表示，在这起芬斯伯里公园(Finsbury Park)案件中，袭击者明显是故意针对穆斯林群体。

“他试图杀死许多人，因此很明显这是一起恐怖袭击。这一次他的袭击目标是穆斯林。”该名自称为Rayan的目击者说道。

其它目击者对Sky电视台称，厢型车撞倒了至少10人。

卫报称，英国反恐官员已经加入警方，协助调查北伦敦清真寺的袭击事件。

英国首相特雷莎·梅发表电邮声明称她已知悉此事件，并表示她牵挂那些受伤者。（完）