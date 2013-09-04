冷静的夏日市况或已为9月风暴解除引信

撰稿 Mike Dolan

路透伦敦9月4日 - 为了迎接可能形势动荡的9月，投资人已经准备了好一阵子，事到如今，很难看到本月波动会让投资人长时间招架不住的情况。

9月是传统上一年中表现最差的月份，美国股市自1928年以来的9月平均表现为下跌1.1%，而现在形势看起来的确也相当严峻，徒留谁会躲不过的遐思。

快速浏览春季时所发生过的事件，也可以作为第三季最后一个月的借鉴。

过去数月来，为了因应美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能于9月18日首度缩减量化宽松买债计画，市场已经做出相应调整，其中乐享量化宽松盛宴的新兴市场波动最为剧烈。而在美联储会后四日登场的德国大选，则可能会让希腊纾困融资等等还没落幕的欧元区问题重回政治舞台。

美国预算角力也行将在9月重新浮上台面，因需要上调美国联邦举债上限以避免违约。而美国可能领衔挥兵叙利亚，其对于区域稳定性及全球能源价格的潜在冲击，在上月浮现出来成为一大变数。

但经过数周来的沙盘推演、延后发行债券及股票、对冲避险、分散投资配置，有可能还有投资人不知道的风险吗？而这些因素又有多少反映到价格了呢？

隐含波动率指标.VIX .V1XI已经弹升，不过美国股市的波动率指数只是回到6月水准，不到20%，仅略高于长期平均水准。

另外，撇开土耳其股市及印度卢比等少数受到重创的新兴市场及货币不算，其他多数股市及债市过去两周的跌幅都不到3%。

然而，8月市场波动相对有限的表象之下，其实是5月以来范围远远更大的全球市场调节；5月时，美联储宽松措施退场的构想开始浮现，在许多资产市场引起震撼。

或许最能凸显这个现象的是这个数字：根据路透的资产配置调查结果，投资基金的现金配比在8月升至12个月来最高位。

做到这个程度就够了吗？关键问题在于，美联储这个重大事件是不是终于消化掉了。

**料风平浪静**

摩根士丹利策略师认为市场变动足以反应美联储缩减购债，他们估计许多受创深重的新兴市场债市价格，已经反应美国10年期公债收益率(殖利率)升至3.2%，较当前水准高出约30个基点。

来自美国、英国、欧元区及日本的证据显示，全球经济成长的领导阵营已经由低迷不振的新兴市场转移，让各界感到宽慰，在此同时中国经济放缓的不安情绪也已经降温，因此摩根士丹利认为投资人已经为本月的震荡走势做好充分准备。

摩根士丹利全球首席经济学家Joachim Fels表示，“市场缺点减少，我们也不再有着像4月或5月时那样的自满情绪。”

“我们在过去一到两周见到的景况，是我们大客户的冒险意愿开始回升，但不像是今年稍早那样单纯买进。”

德意志银行的集团首席分析师David Folkerts-Landau亦认为，本月的能见度高，他在周二呼吁客户对于发达经济体复苏保持信心。

他说，“到头来，我们并未见到这些事件所衍生的系统性威胁，预料若发生‘9月困境’，时间也不会持久。”

以资产经理人来说，很少有人对市况可能出现大震荡持有疑虑--只是出现这种风险的可能性并不高。

如果美联储的政策符合目前预期，那么就很难找到震撼市场的因素。美国债务上限尽管口水战四溅，但大多会在最后一刻获得解决。而欧元区虽想必还有其他问题，但整个大前景并未改变。虽然围绕叙利亚危机的区域冲突可能引发市场重新思考，但现在看来最多是美国领衔对叙利亚实施有限攻击。

此外，只要西方国家经通胀调整过的短期利率持续为负利率，而且经济普遍持续成长的话，那么基金经理人手中增加的现金持仓本质上就不稳定。曾经是“避险”的主权债在这种节骨眼就很难成再说是安全避风港。

“当利率在纪录低位时，持有高配比的现金部位就很容易受影响，”Psigma Investment Management执行长Tom Becket说。

“我们将在未来数月积极寻求运用现金的好机会。”他说，并表示基金考虑增加新兴市场资产及欧洲证券。

尽管传统上9月是股市在一年中表现最糟的月份，但在过去85年当中，每年最后三个月中每个月的平均报酬率都是正值。(完)

(编译 张明钧/蔡美珍/李婷仪 审校 杜明霞/张若琪)

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