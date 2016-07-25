伦敦Golders Green地铁站重启 遗弃车辆并无可疑之处（更新版）

(更新以说明地铁站已重新开启)

路透伦敦7月25日 - 伦敦Golders Green地铁站周一恢复运作，此前车站外一辆遗弃的汽车已被证明并无危险。

伦敦交通部门称，在警方表示这辆汽车并无可疑之处后，车站已重新开放。

当地警方在推特上说：“该辆车经过检查并无可疑之处，现在道路也恢复畅通。”

稍早时，伦敦警方获悉该地铁站附近有一辆遗弃的汽车。并称警方正试图追踪车主。(完)