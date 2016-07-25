伦敦Golders Green地铁站重启 遗弃车辆并无可疑之处（更新版）

韩国特别检察官计划在2月初对总统朴槿惠进行讯问
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
(更新以说明地铁站已重新开启)
路透伦敦7月25日 - 伦敦Golders Green地铁站周一恢复运作，此前车站外一辆遗弃的汽车已被证明并无危险。
伦敦交通部门称，在警方表示这辆汽车并无可疑之处后，车站已重新开放。
当地警方在推特上说：“该辆车经过检查并无可疑之处，现在道路也恢复畅通。”
稍早时，伦敦警方获悉该地铁站附近有一辆遗弃的汽车。并称警方正试图追踪车主。(完)
(编译 李婷仪 审校 李春喜)
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。