伦敦办公面积激增 尽管英国退欧存在不确定性--德勤地产

路透5月17日 - 周三出炉的一项调查显示，伦敦闲置的办公空间在过去15个月内跳增，且可能持续增加，尽管英国退欧后大批企业出走的可能性或将压低租金。

德勤地产(Deloitte Real Estate)调查显示，办公空间承租速度减缓，加上租赁交易结案时间延长，都造成去年办公空间的空置率激增36%，今年第一季进一步增加了19%。

然而，调查显示，开发商持续推进新建项目，预计将使伦敦办公空间的年交付量增至2003年以来最高水平。

“开发商不得不继续开发新项目，因为我们不知道2019年时我们会处于怎样的境地，”德勤地产调研经理Shaun Dawson对路透表示。

德勤周三发布的调查显示，截至3月31日的六个月中，已建成的办公面积有390万平方英尺。这是自2004年以来，单一调查显示伦敦市中心已交付办公面积的最高水准。

另外，同期开建的新项目有28个，将使得开发面积增加320平方英尺。(完)