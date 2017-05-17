伦敦办公面积激增 尽管英国退欧存在不确定性--德勤地产

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透5月17日 - 周三出炉的一项调查显示，伦敦闲置的办公空间在过去15个月内跳增，且可能持续增加，尽管英国退欧后大批企业出走的可能性或将压低租金。
德勤地产(Deloitte Real Estate)调查显示，办公空间承租速度减缓，加上租赁交易结案时间延长，都造成去年办公空间的空置率激增36%，今年第一季进一步增加了19%。
然而，调查显示，开发商持续推进新建项目，预计将使伦敦办公空间的年交付量增至2003年以来最高水平。
“开发商不得不继续开发新项目，因为我们不知道2019年时我们会处于怎样的境地，”德勤地产调研经理Shaun Dawson对路透表示。
德勤周三发布的调查显示，截至3月31日的六个月中，已建成的办公面积有390万平方英尺。这是自2004年以来，单一调查显示伦敦市中心已交付办公面积的最高水准。
另外，同期开建的新项目有28个，将使得开发面积增加320平方英尺。(完)
(编译 王琛；审校 龚芳)
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路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。