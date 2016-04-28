伦敦取代新加坡再次成为第二大离岸人民币结算中心--SWIFT

路透香港4月28日 - 全球交易服务机构环球银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，就支付处理量而言，伦敦已取代新加坡成为仅次于香港的全球第二大离岸人民币结算中心。

SWIFT称，2014年2月新加坡取代伦敦成为第二大离岸人民币结算中心，但今年1月这种势头开始反转。今年3月伦敦的人民币支付结算金额较逾两年前增长了21%。

离岸人民币结算业务中有72.5%由香港处理，伦敦和新加坡的占比分别为6.3%和4.6%。

SWIFT数据还显示，英国与中国大陆、及香港之间的支付结算有40%通过人民币进行，24%为港元，12%为英镑。

中国建设银行伦敦分行在2014年6月被指定为英国国内人民币清算银行，自此之后，英国同中国与香港之间的人民币支付业务稳步增长。

“英国崛起为香港之外最大的境外人民币清算中心，反映出欧洲企业对与中国商业关系的重视程度，”汇丰控股在欧洲的支付与现金管理主管Eddie Norton说。

“随着法兰克福和巴黎等其它欧洲的城市努力扩大人民币业务，欧洲与中国的贸易与投资活动前景日趋光明，”Norton说。

根据SWIFT数据，人民币在3月仍然是全球支付中以金额计算的第五大常用货币，市场份额占到1.88%，略高于前一个月的1.74%。

整体而言，3月人民币支付金额较前月增长18.46%。(完)