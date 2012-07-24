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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 24日 星期二 14:33 BJT

罗格力挺伦敦奥运

国际奥委会主席罗格周五抵达伦敦，他表示，伦敦奥运会将是一届“伟大的”体育盛会，将不会受到恶劣天气以及其他挑战的影响，伦敦奥组委已经做好了准备工作。罗格将於明年卸任，伦敦奥运将是他任内的最後一届奥运会。

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