英国奥委会对“慎握手”作出解释

2012年2月28日，伦敦泰晤士河，一艘载着奥运五环的船只准备从伦敦塔桥通过。 REUTERS/Andrew Winning

路透伦敦3月6日电---英国周二采取更为实际的备战伦敦奥运会的策略，淡化运动员可能被对手和官员带来的细菌感染、从而影响夺取奖牌机会的担忧。

有报导称，英国奥委会建议英国运动员出於卫生原因不应与他人握手，此举可能冒犯他人，英国奥委会对此作出解释。

“这只是基本常识。我们只是提醒运动员采取常识性的措施，比如洗手和使用肥皂，以降低感染病菌的风险，”英国奥委会发言人称。

“这和很多雇主给予雇员的建议是一样的。从官方角度讲，我们没有建议运动员避免和他人握手。”

英国奥委会首席医务官Ian McCurdie在近期的一个记者会上曾表示，将疾病降至最低和防止被细菌感染对7月27日开幕的伦敦奥运会至关重要。

当被问及这是否意味着应该避免握手时，他答道：“我认为是的。我觉得这是个不错的建议。”

他还提议，“也许像日本人那样鞠躬”可能是个解决途径。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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