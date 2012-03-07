英国奥委会对“慎握手”作出解释

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透伦敦3月6日电---英国周二采取更为实际的备战伦敦奥运会的策略，淡化运动员可能被对手和官员带来的细菌感染、从而影响夺取奖牌机会的担忧。
有报导称，英国奥委会建议英国运动员出於卫生原因不应与他人握手，此举可能冒犯他人，英国奥委会对此作出解释。
“这只是基本常识。我们只是提醒运动员采取常识性的措施，比如洗手和使用肥皂，以降低感染病菌的风险，”英国奥委会发言人称。
“这和很多雇主给予雇员的建议是一样的。从官方角度讲，我们没有建议运动员避免和他人握手。”
英国奥委会首席医务官Ian McCurdie在近期的一个记者会上曾表示，将疾病降至最低和防止被细菌感染对7月27日开幕的伦敦奥运会至关重要。
当被问及这是否意味着应该避免握手时，他答道：“我认为是的。我觉得这是个不错的建议。”
他还提议，“也许像日本人那样鞠躬”可能是个解决途径。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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