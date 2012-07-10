伦敦奥运会之新威胁：网络攻击

英国边境署员工取消奥运前罢工计划
路透伦敦7月25日电---周三，包括希斯罗机场相关职员在内的边境署职员取消了一项罢工活动。此前他们威胁英国政府将在奥运会开幕前一天开展长达24个小时的罢工，为此英国政府准备向法庭申请一项禁制令以对付此次罢工。
路透伦敦7月21日电---英国内务部高级官员周二表示，奥运会组织者对于2012年伦敦奥运会面临的网络攻击风险“非常警惕”。由于其不断进化的特性，网络攻击给奥运会带来的挑战更为严峻。
票务系统、交通网络、酒店预订以及安保都是潜在的攻击目标。
官员表示，负责奥运安全的官员也正在对可能的劫机进行防范，以保护比赛场地附近上空免受恐怖分子袭击。
英国政府最新的《安全战略报告》(Safety and
Security Strategy)指出，奥运会最大的安全威胁是国际恐怖主义。
一名内务部官员表示：“现在没有证据显示2012年可能会遭遇恐怖袭击。”
“但如果你看看之前体育赛事的先例，尤其是奥运会的，那麽设想2012年发生恐怖袭击威胁的可能也不是空穴来风。”
目前已有约6亿英镑(9.8亿美元)被单独列为安全资金，但内务部官员们表示，如果威胁升级，安全预算还可能再被调高。
官员们表示，网络攻击已经成为安全工作的独特挑战，因为网络的攻击形式不断变化，意味着有更多资金被投入在防范电脑攻击的问题上。
“主要的挑战在于预测三年以後的网络攻击是什麽样的，”一位官员表示，“我们对网络问题非常警觉。”（完）
路透伦敦7月25日电---周三，包括希斯罗机场相关职员在内的边境署职员取消了一项罢工活动。此前他们威胁英国政府将在奥运会开幕前一天开展长达24个小时的罢工，为此英国政府准备向法庭申请一项禁制令以对付此次罢工。
路透伦敦7月23日电（记者Sam Speed）---在距离伦敦奥运会开幕只有四天之际，周一东伦敦地区通往奥林匹克公园的主要铁路中的三条发生了严重的混乱。交通系统一连串麻烦增加了人们对伦敦奥运会的焦虑。
路透伦敦7月18日电（记者 Matt Falloon/Omar Oresanya）---由於私人安保公司在伦敦奥运安保工作方面人手不足，英国不得不召集更多的职业军人来为奥运会保驾护航。