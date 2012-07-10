伦敦奥运会之新威胁：网络攻击

路透伦敦7月21日电---英国内务部高级官员周二表示，奥运会组织者对于2012年伦敦奥运会面临的网络攻击风险“非常警惕”。由于其不断进化的特性，网络攻击给奥运会带来的挑战更为严峻。

票务系统、交通网络、酒店预订以及安保都是潜在的攻击目标。

官员表示，负责奥运安全的官员也正在对可能的劫机进行防范，以保护比赛场地附近上空免受恐怖分子袭击。

英国政府最新的《安全战略报告》(Safety and

Security Strategy)指出，奥运会最大的安全威胁是国际恐怖主义。

一名内务部官员表示：“现在没有证据显示2012年可能会遭遇恐怖袭击。”

“但如果你看看之前体育赛事的先例，尤其是奥运会的，那麽设想2012年发生恐怖袭击威胁的可能也不是空穴来风。”

目前已有约6亿英镑(9.8亿美元)被单独列为安全资金，但内务部官员们表示，如果威胁升级，安全预算还可能再被调高。

官员们表示，网络攻击已经成为安全工作的独特挑战，因为网络的攻击形式不断变化，意味着有更多资金被投入在防范电脑攻击的问题上。