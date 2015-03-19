Morales开在伦敦老街上的秘鲁餐厅

路透伦敦3月17日（记者 Matilda Egere-Cooper） - 五年前，Martin Morales放弃了Disney Music负责人的职位，走上了自己设定的道路：为秘鲁的艺术、文化和饮食而奋斗，尤其是饮食。

2012年，42岁的Morales在伦敦开了他第一家餐厅Ceviche，一年后他的第二家餐厅Andina开张。他还出版了一本获过奖的烹饪书，并被翻译成了10种语言。

Morales对路透谈及了很快再开一家Ceviche餐厅的计划。

问：扩大Ceviche一直是你的梦想吗？

答：不完全是。我觉得我对Ceviche在Soho的成功感到很意外，在Old Street上拥有一家像Ceviche这样的餐厅一直是我的梦想。餐厅都在一层，提供秘鲁最好的饮食，我的厨师团队成员都非常有创意。餐厅包括一个ceviche吧，一个pisco和手工啤酒元素吧，以及一个拥有大约50个当代秘鲁艺术家作品的画廊。梦想成真了。

问：你三年前开店的时候伦敦的秘鲁饮食格局如何？

答：基本没有。过去30年里，英国有一些秘鲁餐厅，但主要面向秘鲁人，对外国人来说没什么吸引力。因此，做最好的秘鲁餐厅是我们面对的挑战。成功的机会并不大，因为之前没人这么做。当我们试图谈论这个想法时，没人愿意投资。都没人知道秘鲁在哪儿！

问：秘鲁饮食的独特之处在哪儿？

答：秘鲁饮食就像个洋葱，有一个核心，外面有很多层。因为我们的历史传承有几千年，不仅有土生土长的传统，而且西班牙、意大利、中国、日本和非洲移民令秘鲁饮食更加多样化。秘鲁饮食的特点在于原料和菜品的多样性、浓郁的香味以及一些你从未尝试过的原料。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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