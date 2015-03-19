Morales开在伦敦老街上的秘鲁餐厅

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦3月17日 - 五年前，Martin Morales放弃了Disney Music负责人的职位，走上了自己设定的道路：为秘鲁的艺术、文化和饮食而奋斗，尤其是饮食。
2012年，42岁的Morales在伦敦开了他第一家餐厅Ceviche，一年后他的第二家餐厅Andina开张。他还出版了一本获过奖的烹饪书，并被翻译成了10种语言。
Morales对路透谈及了很快再开一家Ceviche餐厅的计划。
问：扩大Ceviche一直是你的梦想吗？
答：不完全是。我觉得我对Ceviche在Soho的成功感到很意外，在Old Street上拥有一家像Ceviche这样的餐厅一直是我的梦想。餐厅都在一层，提供秘鲁最好的饮食，我的厨师团队成员都非常有创意。餐厅包括一个ceviche吧，一个pisco和手工啤酒元素吧，以及一个拥有大约50个当代秘鲁艺术家作品的画廊。梦想成真了。
问：你三年前开店的时候伦敦的秘鲁饮食格局如何？
答：基本没有。过去30年里，英国有一些秘鲁餐厅，但主要面向秘鲁人，对外国人来说没什么吸引力。因此，做最好的秘鲁餐厅是我们面对的挑战。成功的机会并不大，因为之前没人这么做。当我们试图谈论这个想法时，没人愿意投资。都没人知道秘鲁在哪儿！
问：秘鲁饮食的独特之处在哪儿？
答：秘鲁饮食就像个洋葱，有一个核心，外面有很多层。因为我们的历史传承有几千年，不仅有土生土长的传统，而且西班牙、意大利、中国、日本和非洲移民令秘鲁饮食更加多样化。秘鲁饮食的特点在于原料和菜品的多样性、浓郁的香味以及一些你从未尝试过的原料。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)