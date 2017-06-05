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时事要闻 | 2017年 6月 5日 星期一 15:49 BJT

伦敦警察局长称近期英国遭遇袭击主要源自于国内

路透伦敦6月5日 - 伦敦警察局长周一表示，过去三个月里伊斯兰国武装分子在英国发动的三起袭击事件，基本上是在英国本土策划的，英国所面临的威胁大部分不是来自于海外。

“所有近期的袭击，我认为都主要源于国内，”伦敦警察局长Cressida Dick对英国广播公司称。(完)

(编译 王洋; 审校 高琦)

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