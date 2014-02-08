新一拨富豪来袭 伦敦房产受热炒

路透伦敦2月7日（记者Chris Vellacott） - 全球领先的物业顾问公司莱坊(KnightFrank)周五公布的数据显示，全球最大的几个新兴经济体发生的政治和经济剧变促使新一拨富有的移民涌向伦敦房地产市场，他们将这里当做藏金纳银之地。

莱坊称，来自阿根廷、乌克兰和土耳其等国的富豪过去一年来针对英国房产的在线查询大增。

“伦敦中心区的房产市场在未来还将迎来进一步的投资风潮，”莱坊住宅研究小组的顾问Tom Bill告诉路透。

此前，受欧债危机、阿拉伯之春、以及英国政治稳定和温和的房产税收政策等因素推动，外国买家纷纷购买伦敦豪宅，并导致房价疯涨。

根据抵押贷款协会Nationwide的数据，去年最后的三个月中，伦敦整体房价同比上涨了14.9%；另外，一些高端房产价格涨幅更大，导致伦敦房价已经超出大多数居民的购买力，并使房价成为英国一个热门的政治话题。

英国财政大臣欧思邦（GeorgeOsborne）去年12月称，将从2015年起对外国房产投资者征收资本利得税，以平复人们对富有的外国买家可能引发房产泡沫的担忧。

莱坊经手的房产至少都价值一百万英镑以上，目前正在推销一座价值6,500万的住宅，此房带有15个卧室，位于伦敦被称为“亿万富豪街”的主教大道上。

莱坊称收到的在线查询大部分都瞄准伦敦的住宅。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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