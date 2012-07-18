伦敦多雨天气将缓解 刘翔等中国选手选择易地训练

韩国男足一球员打出政治标语 未登上颁奖台
路透伦敦8月12日电（记者 Avril Ormsby/Mike Collett）---在韩国男足获得铜牌之後，摄影师捕捉到一名韩国队员高举有关韩日领土争端的政治标语，他最终遵循奥委会官方意见，而没有登上奥运领奖台。
路透伦敦7月17日电（记者Martyn Herman）---正在涌入英国的奥运选手们现在大概不需要雨伞来遮风挡雨了。天气预报称奥运会开幕之前，伦敦的降水将会减少，尽管那时的天气依然不太会需要SPF50防晒霜。
与往年不同，今年伦敦已经在雨里泡了好几个月，不久前伦敦上空的云层终於不再阴沉，同时也升高了。当运动员们周二入住奥运村的时候，他们甚至看见了几片蔚蓝的天空。
尽管英国气象局证实天气确实有好转的迹象，但这个消息来得太迟了，没能让中国代表队的一些顶级高手早早来到伦敦。
“飞人”刘翔的教练表示，刘翔已经前往德国进行热身。刘翔肩负着在男子110米栏中夺冠的希望，他与教练担心伦敦的天气会增加他肌肉挫伤的风险。
上周六於伦敦水晶宫进行的钻石联赛比赛中，刘翔因肌肉疼痛而退赛。赛後，刘翔离开了伦敦。
《中国日报》的网站上引用了刘翔教练孙海平的说法称：“中国代表团中一些其他的队伍也因为伦敦天气寒冷而转移了阵地，所以刘翔并不是唯一的一个。”
英国正在经历史上最糟糕的夏天。到目前为止，温暖和煦的日子屈指可数。
英国生理学家英厄姆（Steve Ingham）表示，对於像田径短跑这样短距离、需要强劲力量、同时几局爆发性的项目而言，肌肉需要保持温暖，这样才能进行更有效的收缩。
英厄姆表示，在寒冷潮湿的环境下，“肌肉运动并不会比平时慢许多，但是肌肉却无法达到最快速度。”
相反，寒冷的天气将帮助马拉松运动员发挥出更好的水平，因为这样一来运动员体内就不会过快地升温。
博彩公司威廉希尔（William Hill）正在把天气因素算入网站所提供的投注中。威廉希尔公司表示，糟糕的天气大概会减少赛场新纪录的产生。
威廉希尔之前对“开幕式期间会有降雨”开出的赔率为1赔4，但在一名气象播报员投注了250磅之後，赔率降到了1:1。（完）
编译：孙舒 发稿：王燕焜
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路透伦敦8月10日电（记者Paul Majendie）---如果现代舞蹈的先驱邓肯（Isadora Duncan）参加艺术体操比赛的话，她也许能获得一枚金牌--但是，艺术体操到底是艺术还是体育呢？
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