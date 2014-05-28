伦敦房价可能在夏季期间开始下滑--协会

路透伦敦5月28日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)执行长Graham Beale表示，伦敦房价可能在夏季月份开始下滑，有多重迹象显示沸沸扬扬的伦敦楼市可能降温。

伦敦房价正在迅速上涨，过去一年上涨了10%，因经济复苏和处于纪录低位的利率吸引买家回归。

但是Beale表示，房地产经纪机构开始报告称，看房数量减少且房价下滑。

“我认为，伦敦房价在夏季月份将出现自然修正。楼市火热程度似乎有点降温。我们可能见到自然修正的早期迹象，”Beale周三对路透表示。

最近几周，英国央行多位官员愈发表达出对楼市的担忧，英国最大的抵押贷款提供商莱斯银行集团则表示，将实施更为严格的放贷标准以帮助应对房价上涨。(完)

(编译 杜明霞；审校 张明钧)

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