7月伦敦市中心房价创七年最大降幅 受公投退欧影响

路透伦敦8月3日 - 独立房地产谘询公司莱坊周三称，7月伦敦最昂贵地段的房价创下近七年来最大跌幅，英国公投退出欧盟加剧了由房产税提高引发的房价下行趋势。

由于英国6月23日公投带来的不确定性，加上房产税提高，7月莱坊伦敦市中心黄金地段房屋销售指数较上年同期下降1.5%。房产税提高推高了房价，也导致房产销售提前至2016年初。

“自从公投以来，考虑到政治和经济不确定性，很多买家已要求降价，”London Residential Research的负责人Tom Bill说。

“英国公投决定退欧带来了短期的不确定性，这影响了伦敦市中心黄金地段房产市场的销售情况，”他说。

伦敦市中心黄金地段包括西部的诺丁山(Notting Hill)和骑士桥(Knightsbridge)，东部的伦敦金融城，及北部的伊斯灵顿(Islington)等。

上月骑士桥地区的房价下降7.3%，创15个调查地区的最大跌幅，但金融城地区的房价上涨5.3%，创15个地区的最大涨幅。

据莱坊称，伦敦市中心黄金地段的房价在公投之前就较上年同期出现了下滑，但7月降幅创2009年10月英国开始从2007-2008年金融危机中复苏以来的最高水准。

但莱坊表示，房价下跌的主要原因依然是房地产印花税的调整。此次调整提高了豪宅、二手房和以租养房(buy-to-let)型房产的印花税。而这几类房产是伦敦市中心房地产市场的关键。(完)