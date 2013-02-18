更正：伦敦力争成为人民币交易中心 欧洲美元市场荣景有望重现

2012年1月12日在亚洲金融论坛拍到的资料图片。 REUTERS/Bobby Yip

(更正:倒数第二段译文有误,应为"而伦敦甚至可以直接进行结算,不必通过香港" 而非"而伦敦甚至有可能直接与中国进行贸易结算,而非通过香港")

路透伦敦2月13日 - 英国央行矢言推动伦敦成为全球人民币交易中心的承诺,触动了幸运女神将再次眷顾伦敦的遐想,就像1960年代和70年代欧洲美元市场大爆发那样.

英国央行上月表示,该行"原则上"已经准备好和中国央行签署货币互换协议,这被许多银行家视为关键的一步.

英国将成为第一个与中国落实货币互换的主要发达国家,从而复制已有的美元、欧元及日圆等主要可自由兑换货币的协议.

中国计划最快在2015年时让人民币基本上实现可自由兑换,最终与美元一样成为国际货币.

市场观察人士说,英国致力于同中国达成货币互换协议,应可提升伦敦离岸人民币市场的热度,帮助伦敦在法兰克福、巴黎、纽约等强敌环伺下,在角逐离岸人民币中心的竞赛中脱颖而出.

"我认为这是市场一大讯号,那就是伦敦和英国非常认真看待此事,"RBS Asia Pacific总裁John McCormick说."它的重要性和40年前欧洲美元市场的发展一样重要."

**大发展**

1960及1970年代,伦敦将自身定位成为全球外汇和货币市场交易中心,而1973年金本位被自由浮动货币所取代后,离岸美元、也就是欧洲美元市场随之起飞.1980年代中叶在放松管制和交易技术演进的共同推动下,伦敦跃升为全球金融中心.

尽管许多人还在担心信贷危机会给伦敦的上述地位构成多大的影响,但英国财政大臣欧思邦还是发起了掌握人民币商机行动.

不过市场参与者表示,说服英国或其它欧洲企业在对华出口时接受人民币结算,或是发行人民币债券,并非是件容易事.

根据全球交易服务组织SWIFT的数据,在全球结算货币排行榜上人民币仅列第十六位,人民币在全球储备货币中所占的分量仍很轻.

货币互换一直是伦敦金融家们最为迫切的愿望,不过英国央行批准此项安排的希望却一直不大.

Linklaters律师事务所的亚洲资本市场部主管Andrew Malcolm说:"这有点突然,"他认为英国央行此举是"对伦敦来说是确立自身作为欧洲人民币交易中心的一个契机".

据SWIFT数据,尽管美国对中国商品的需求很大,但除中国大陆和香港外处理人民币结算最多的却是英国,所处理的人民币结算占到全球总量的28%,相比之下美国则仅为4%.

伦敦是全球最大的外汇和债券交易中心,英国希望能够复制香港人民币业务的大发展.

目前仅有为数不多的人民币债券在伦敦发行,不过根据渣打银行的估算,包括人民币存单(CD)在内,今年香港人民币债券发行量预计将增长20-30%,最多将达到3,500亿元人民币(560亿美元).

银行家们如今可能会寻求下一步进展,目标或是英国发行人民币主权债.

为了进一步刺激市场,英国可能会在中国境内发行人民币债券,而中国则可能在伦敦发行离岸人民币债券,而伦敦甚至可以直接进行结算,不必通过香港.

其它中国借款人也可能在伦敦发行更多的人民币债券.(完)