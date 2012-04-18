客户和银行在伦敦持有大量人民币离岸存款--报告

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透伦敦4月18日电---周三公布的一份报告显示,散户和企业客户以及银行在伦敦持有大量人民币存款.在中英政府的支持下,伦敦有意将自己打造成为离岸人民币交易中心.
根据伦敦金融城政府(City of London Corporation)发布的报告,客户和银行间人民币存款总计为1,090亿元人民币(173亿美元).伦敦金融城政府希望与数家大型银行联手将伦敦提升为人民币离岸交易中心.
"我欢迎这项计划,这将进一步强化伦敦作为人民币国际市场上西方领先枢纽的发展,"英国财政大臣奥斯本表示.
此前英国同香港金管局在1月就离岸人民币交易的协作达成协议.香港金管局将其人民币结算系统的工作时间延长到伦敦时段.
伦敦和新加坡等其他金融中心正设法抓住香港离岸人民币债券市场快速发展的机遇.
报告称,伦敦现有的人民币存款显示,"人民币流动性的资金池正在建立,对开发伦敦作为人民币业务中心的潜力具有重大意义,不仅限於外汇,还包括投资产品和其他工具."
报告补充道,然而,截至2011年底香港的客户存款总计为5,890亿元人民币,可伦敦的客户存款只有350亿元.(完)
--编译 吴云凌;审校 张涛
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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