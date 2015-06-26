伦敦人民币交易额2014年增加逾一倍--伦敦金融城

路透伦敦6月26日 - 据伦敦金融城政府的数据，去年伦敦的中国人民币交易额增长了一倍以上，进一步显示英国与中国之间的金融联系加深。

伦敦金融城政府表示，2014年总体人民币交易额比2013年增加143%，日均达到615亿美元。

2014年现汇交易额为每日184亿美元，是2013年的三倍多。

伦敦一直渴望吸引中国的银行业者并鼓励人民币离岸交易，以增强自己作为全球主要外汇交易中心的地位。

“我们最新的研究明显显示，伦敦人民币市场的深度和复杂程度都大大提高，市场参与者也更加活跃，”伦敦金融城政策主席Mark Boleat称。

“未来几个月将非常重要，因中国推出新的国际支付体系，同时有关人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)的商谈也在进行。”

尽管伦敦是全球主要外汇交易场所，但香港目前是全球最大的离岸人民币中心。据香港金管局，2014年12月，每天通过香港清算和结算平台的交易额超过8,800亿元人民币(1,420亿美元)。(完)

(编译 张涛/王丽鑫；审校 许娜)

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