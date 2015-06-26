伦敦人民币交易额2014年增加逾一倍--伦敦金融城

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透伦敦6月26日 - 据伦敦金融城政府的数据，去年伦敦的中国人民币交易额增长了一倍以上，进一步显示英国与中国之间的金融联系加深。
伦敦金融城政府表示，2014年总体人民币交易额比2013年增加143%，日均达到615亿美元。
2014年现汇交易额为每日184亿美元，是2013年的三倍多。
伦敦一直渴望吸引中国的银行业者并鼓励人民币离岸交易，以增强自己作为全球主要外汇交易中心的地位。
“我们最新的研究明显显示，伦敦人民币市场的深度和复杂程度都大大提高，市场参与者也更加活跃，”伦敦金融城政策主席Mark Boleat称。
“未来几个月将非常重要，因中国推出新的国际支付体系，同时有关人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)的商谈也在进行。”
尽管伦敦是全球主要外汇交易场所，但香港目前是全球最大的离岸人民币中心。据香港金管局，2014年12月，每天通过香港清算和结算平台的交易额超过8,800亿元人民币(1,420亿美元)。(完)
(编译 张涛/王丽鑫；审校 许娜)
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