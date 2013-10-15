伦敦获800亿RQFII试点额度 成下一个人民币离岸中心（更新版）

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路透北京10月15日 - 中国将赋予伦敦投资者购买最多800亿人民币(131亿美元)内地股票、债券和货币市场工具的权力，这将使伦敦成为继香港之后的下一个人民币离岸交易中心。

中英两国周二发布联合声明公布了此项协议，该协议被纳入人民币合格境外机构投资者(RQFII)制度项下。

这是RQFII首次扩展至香港以外的地区，投资者将因此获得更多渠道来投资人民币，并更加乐于持有人民币，这是希望人民币未来国际化的中国政府所希望看到的。

双方政府表示，作为交换，英国政府同意开始磋商允许中资银行在英设立批发金融部门。

澳新银行(澳盛银行)在一份报告中称：“如今人民币将在欧洲占据更为稳固的一席之地。”

“随着越来越多的中资银行在伦敦开设业务，授予伦敦RQFII将增强和拓宽伦敦发展离岸人民币债券市场的平台。”

根据该协议，两国将允许英镑和人民币直接进行兑换，而不再通过美元，因此将明显降低交易成本。

此外，新加坡、法兰克福、台湾和肯尼亚等地也希望得到中国批准，成为指定的离岸人民币贸易清算中心，以提供利润丰厚的金融服务业务。不过中国的分析师表示，作为全球重要的外汇交易中心，选择伦敦是很自然的事情。

RQFII始于2011年，旨在吸引投资者持有人民币。目前RQFII的全球限额为3,500亿元人民币，其中有1,340亿元的配额尚未利用。

今年稍早，中国人民银行宣布，其与英格兰银行签署规模为2,000亿元人民币/200亿英镑的中英双边本币互换协议。英国也由此成为首个与中国签订货币互换协议的七国集团(G7)国家央行。

上周，欧洲央行(ECB)和中国人民银行签订双边货币互换协议，将各自反复互换人民币和欧元。 (完)

(编译 王洋/李春喜 审校 隋芬/艾茂林)

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