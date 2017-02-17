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国际财经 | 2017年 2月 17日 星期五 15:06 BJT

伦敦金融城市长称上海伦敦股市互通协商已进入“第二阶段”

路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。

上海-伦敦股市互通的可行性研究已经讨论了一段时间，但是进展相当缓慢，因面临中国2015年股市崩盘、以及近期英国公投决定退出欧盟等挑战。

两地交易所互通将允许一方的投资人投资于对方市场。(完)

(编译 张明钧; 审校 王洋)

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