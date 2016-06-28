伦敦科技初创公司考虑英国退欧影响

路透法兰克福6月28日 - 英国科技初创领域这一年收获颇丰，无论是在新公司创建、获得新融资、还是被全球科技业者收购方面；而这一切，都是上周四英国公投决定退欧之前的情况。

现在，比较有知名度的公司声称要撤出，或是放慢进入英国市场的脚步；国际员工在揣测他们的移民问题，投资者可能会切断对年轻科技公司的投资，而这些资金可以说是这些公司的生命线。

市场研究者预计英国科技和广告支出将大幅放缓，而且长期而言，这些预算的很大一部分将转移至欧洲大陆。

伦敦对那些希望在欧盟开展业务的企业家很有吸引力，也为那些希望与美国和亚洲网络巨头竞争的企业提供了一个全球性的平台。半数伦敦顶级科技初创公司的创始人都来自英国以外。

最近风险资本家对欧洲投资的三分之一都是投向英国，这些投资者常常被科技初创公司所吸引。根据研究公司CBInsights的数据，今年第一季度英国公司吸引了13亿美元(9.84亿英镑)资金流入，其余地区的公司则吸引了22亿美元。(完)